Oruka en hausse après la conclusion d'un accord sur un médicament contre le psoriasis utilisant la technologie d'injection d'Halozyme

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6 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Oruka Therapeutics ORKA.O progresse de 2,83 % à 70,90 $ avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord de collaboration mondial avec Halozyme HALO.O pour développer un traitement contre le psoriasis utilisant la technologie Hypercon

** Le psoriasis est une maladie cutanée chronique qui provoque l'apparition de plaques rouges et squameuses en raison d'une hyperactivité du système immunitaire

** Oruka va associer Hypercon à son principal médicament expérimental, l'ORKA-001, afin de réduire la fréquence d'administration, indique la société

** Cette technologie permet de réduire les volumes d'injection, ce qui pourrait améliorer le confort des patients - ORKA

** L'accord comprend un paiement initial, des versements d'étapes et des redevances pour Halozyme, les conditions n'ont pas été divulguées - ORKA

** À la clôture d'hier, le titre a environ doublé depuis le début de l'année