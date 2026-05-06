 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oruka en hausse après la conclusion d'un accord sur un médicament contre le psoriasis utilisant la technologie d'injection d'Halozyme
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de la société de biotechnologie Oruka Therapeutics ORKA.O progresse de 2,83 % à 70,90 $ avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord de collaboration mondial avec Halozyme HALO.O pour développer un traitement contre le psoriasis utilisant la technologie Hypercon

** Le psoriasis est une maladie cutanée chronique qui provoque l'apparition de plaques rouges et squameuses en raison d'une hyperactivité du système immunitaire

** Oruka va associer Hypercon à son principal médicament expérimental, l'ORKA-001, afin de réduire la fréquence d'administration, indique la société

** Cette technologie permet de réduire les volumes d'injection, ce qui pourrait améliorer le confort des patients - ORKA

** L'accord comprend un paiement initial, des versements d'étapes et des redevances pour Halozyme, les conditions n'ont pas été divulguées - ORKA

** À la clôture d'hier, le titre a environ doublé depuis le début de l'année

Valeurs associées

HALOZYME THERAPE
66,2600 USD NASDAQ +0,59%
ORUKA THERA
69,9999 USD NASDAQ +1,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank