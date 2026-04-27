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Oruka annonce qu'un traitement expérimental annuel contre le psoriasis permet d'obtenir une peau nette dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours des actions; ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4 et d'un commentaire du directeur général au paragraphe 7) par Sneha S K

Oruka Therapeutics ORKA.O a déclaré lundi que les résultats intermédiaires montraient que son médicament expérimental avait permis de faire disparaître le psoriasis en 16 semaines, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire et faisant grimper son action de 27,1 % endébut de séance.

La société testait son anticorps monoclonal ORKA-001 chez des patients atteints de psoriasis, une maladie chronique de la peau qui provoque des éruptions cutanées prurigineuses et squameuses, le plus souvent au niveau des genoux, des coudes et du cuir chevelu.

Oruka a déclaré que le traitement avait permis une disparition complète des lésions cutanées chez 40 des 63 patients, soit 63,5 % d'entre eux, à la semaine 16.

Ces données constituent un profil de premier ordre, démontrant une supériorité numérique par rapport au produit de référence Skyrizi d'AbbVie ABBV.N et comparables au Bimzelx d'UCB, souvent choisi pour sa réponse rapide au traitement, ont déclaré les analystes de Barclays.

ORKA-001 est conçu pour inhiber l'IL-23p19, une protéine immunitaire impliquée dans l'inflammation liée au psoriasis. Le traitement est administré par injection sous-cutanée, conçue pour rester plus longtemps dans l'organisme, ce qui permet une administration aussi peu fréquente qu'une ou deux fois par an.

Les résultats continuent de confirmer le potentiel d'une administration annuelle, a déclaré Oruka.

"Nous pensons que la plupart des patients préféreraient un traitement biologique administré une à deux fois par an et présentant une très grande efficacité plutôt qu'un traitement oral à prise fréquente", a déclaré le directeur général Lawrence Klein lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Les traitements actuellement approuvés pour cette affection sont généralement administrés toutes les 8 à 12 semaines.

Par rapport à d'autres études, Oruka a indiqué que son médicament présentait des taux de disparition complète des lésions cutanées plus élevés que les traitements ciblant la même protéine.

Une étude antérieure a montré que l'ORKA-001 restait plus longtemps dans la circulation sanguine et atteignait des concentrations sanguines plus élevées que le Skyrizi à dose égale.

"S'il est confirmé lors d'essais de phase avancée, l'ORKA-001 serait le meilleur produit biologique dans l'indication du psoriasis et dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires", a déclaré Tyler Van Buren, analyste chez TD Cowen.

S'il est approuvé, l'ORKA-001 fera son entrée sur un marché du psoriasis très concurrentiel, dont la société estime la valeur actuelle à plus de 30 milliards de dollars, et entrera en concurrence avec le Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N , le Tremfya de Johnson & Johnson JNJ.N et le comprimé oral Icotyde.

Oruka prévoit de communiquer des données supplémentaires sur l'ORKA-001 dans le courant de l'année.

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BRISTOL-MYERSSQU
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