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Ørsted obtient un avis favorable sur la fiscalité de Walney Extension et Hornsea 1
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 11:24
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Ørsted annonce que la commission consultative saisie dans le cadre de la Convention d'arbitrage de l'UE a rendu un avis final sur les droits fiscaux liés aux parcs éoliens offshore Walney Extension et Hornsea 1.

L'avis confirme que les deux projets ont un véritable objectif juridique et économique et sont principalement imposables au Royaume-Uni, où ils sont situés, pendant toute leur durée de vie.

La décision entraîne néanmoins un léger ajustement à la hausse de la situation fiscale d'Ørsted au Danemark ainsi que des intérêts associés, intégralement couverts par les provisions existantes pour positions fiscales incertaines.

Cette charge devrait être largement compensée dans le temps par des réductions d'impôts au Royaume-Uni.

Ørsted prévoit désormais de dialoguer avec les autorités fiscales danoise et britannique afin d'appliquer ces principes aux autres projets concernés par des décisions ou projets d'évaluation similaires.

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