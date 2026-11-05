Orsted en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2026

Orsted a annoncé une hausse de 19% de son EBITDA pour les neuf premiers mois de 2026. Une embellie qui intervient alors que le secteur se réveille après la victoire démocrate aux midterms.

La hausse de l'EBITDA s'explique principalement par des vitesses de vent plus élevées sur l'ensemble du portefeuille, des prix plus élevés et la montée en puissance de la production des nouveaux parcs éoliens offshore. Le résultat net de la période s'est élevé à 2,6 milliards de DKK, en baisse de 3,9 milliards de DKK, principalement en raison de dépréciations hors trésorerie liées aux hausses des taux d'intérêt sur les projets américains. Les investissements bruts se sont élevés à 28,5 milliards de couronnes danoises, contre 39,9 milliards auparavant, dont 26,3 milliards investis dans des projets éoliens offshore en cours de construction. Le ROCE, ajusté pour tenir compte des dépréciations et des frais d'annulation, s'est établi à 7,4%, contre 10,2% précédemment, reflétant une augmentation du capital employé due aux projets en cours de construction.

La capacité installée en énergies renouvelables est passée de 18,5 GW à 19,5 GW au troisième trimestre, avec 1,8 GW ajoutés au cours de la période. Les actifs offshore ont produit 15,7 TWh d'énergie renouvelable au cours des neuf premiers mois, soit 22% de plus qu'un an auparavant. Revolution Wind, un projet de 704 MW, est entré en exploitation commerciale en octobre dans le cadre de ses contrats d'achat d'électricité conclus avec des services publics du Connecticut et du Rhode Island. Orsted a également achevé l'installation du deuxième et dernier convertisseur offshore à Hornsea 3 au Royaume-Uni, ainsi que de toutes les fondations des éoliennes à Sunrise Wind aux Etats-Unis. La société a par ailleurs reçu un avis définitif concernant les droits fiscaux applicables aux parcs éoliens offshore britanniques Walney Extension et Hornsea 1, conforme à l'interprétation qu'elle en fait depuis longtemps.

Orsted maintient ses prévisions d'EBITDA pour l'ensemble de l'année à plus de 28 milliards de couronnes danoises, hors nouveaux partenariats et frais d'annulation. Les investissements bruts devraient désormais s'élever à 45 à 50 milliards de couronnes danoises, soit 5 milliards de moins que les prévisions précédentes, en raison d'un décalage dans le calendrier des paiements pour certains projets de construction éolienne offshore. Le montant total des investissements dans les projets ne devrait pas changer.

Le PDG Rasmus Errboe a déclaré : "Nous sommes bien placés pour réaliser une excellente année pour Orsted."