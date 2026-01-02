 Aller au contenu principal
Orsted conteste l'arrêt par les États-Unis de son projet d'éoliennes en mer d'une valeur de 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le danois Orsted ORSTED.CO a déclaré vendredi qu'il contestait la suspension par le gouvernement américain du bail de sa coentreprise Revolution Wind et qu'il demanderait une injonction du tribunal contre la décision d'interrompre son projet éolien offshore de 5 milliards de dollars.

L'administration Trump a suspendu lundi les baux de cinq grands projets éoliens offshore en cours de construction au large de la côte est des États-Unis pour ce qu'elle a appelé des raisons de sécurité nationale, ce qui a fait plonger les actions des sociétés d'éoliennes offshore.

Cette suspension est le dernier coup dur en date pour les développeurs d'éoliennes offshore qui ont dû faire face à des perturbations répétées de leurs projets de plusieurs milliards de dollars sous l'égide du président américain Donald Trump , qui a déclaré qu'il trouvait les éoliennes laides, coûteuses et inefficaces.

Orsted a déclaré dans un communiqué vendredi que Revolution Wind était achevé à environ 87% et qu'au moment de l'ordonnance de suspension du bail, le projet devait commencer à produire de l'électricité dès janvier 2026.

"Revolution Wind a dépensé et engagé des milliards de dollars en s'appuyant sur un processus d'examen approfondi et a répondu aux demandes de ce dernier", a déclaré Orsted dans le communiqué.

Revolution Wind LLC, une coentreprise détenue à parts égales par Orsted et Skyborn Renewables de Global Infrastructure Partners, a déposé sa plainte auprès du tribunal fédéral du district de Columbia.

En septembre, Orsted et Skyborn Renewables ont déclaré avoir déjà dépensé ou engagé environ 5 milliards de dollars pour Revolution Wind.

Le cours de l'action d'Orsted a chuté de 13 % lundi à la suite de l'annonce du gouvernement américain.

Pressée par l'inflation, des taux d'intérêt plus élevés, des retards dans la chaîne d'approvisionnement et des vents contraires réglementaires, Orsted a levé l'année dernière 60 milliards de couronnes danoises (9,4 milliards de dollars) dans le cadre d'une émission d'actions fortement escomptée afin d'assainir ses finances.

Les représentants de l'État, les législateurs démocrates et les groupes professionnels de l'industrie ont qualifié la décision du gouvernement d'injustifiée.

Le ministère américain de l'intérieur a déclaré que cette décision résultait de plaintes du Pentagone selon lesquelles le mouvement des immenses pales des éoliennes offshore et les tours hautement réfléchissantes qui les soutiennent provoquent des interférences radar qui peuvent rendre difficile l'identification et la localisation des menaces pour la sécurité.

Sunrise Wind LLC, une filiale à 100 % d'Orsted qui a également reçu un ordre de suspension de bail, continue d'évaluer toutes les options pour résoudre le problème, a déclaré la société.

