ORPEA : un engagement total de tous les moyens du Groupe dans la lutte contre le COVID-19 pour protéger les résidents, patients, familles et collaborateurs

Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, conclut : « La pandémie actuelle de Covid-19 qui touche le monde entier est exceptionnelle et sans aucun précédent. Nous souhaitons, tout d'abord, adresser toutes nos pensées les plus sincères aux familles et aux proches des résidents qui ont été touchés, et remercions les familles pour leur soutien aux équipes. Bien entendu, nous avons aussi une pensée toute particulière pour nos 65 000 collaborateurs qui nous impressionnent par leur dévouement, leur engagement et leur mobilisation quotidienne auprès des résidents, patients et famille. Ils en seront financièrement remerciés avant la fin de ce semestre. Depuis 3 mois, la Direction du Groupe et le Conseil d'administration ont alloué tous les moyens financiers et humains possibles, afin de limiter l'impact et surtout de protéger nos 80 000 résidents et patients et nos 65 000 collaborateurs. Bien entendu, cette crise affecte temporairement l'activité du Groupe. Toutefois, la stratégie du Groupe, les fondamentaux du secteur, liés au vieillissement de la population, à la médicalisation renforcée des établissements, nous permettent d'être confiants sur l'avenir. Depuis 30 ans, ORPEA a traversé plusieurs crises liées à des facteurs externes (canicule en 2003, crise financière en 2008, épidémie de grippe de 2017) et en est toujours ressorti plus fort et plus soudé, notamment grâce à la fidélité de ses collaborateurs et l'expérience de longue date de son équipe de Direction.»