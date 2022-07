ORPEA propose la nomination de Mazars S.A et Deloitte & Associés à l’assemblée générale annuelle du 28 juillet 2022

En raison de l’arrivée à échéance du mandat de Deloitte & Associés à l’issue de la prochaine Assemblée, le Comité d’Audit, en coordination avec la direction générale, a organisé un processus de sélection en vue d’étudier les candidatures aux fonctions de commissaires aux comptes titulaires.



Après examen des dossiers et soutenance des cabinets ayant répondu à l’appel d’offres, le Conseil d’administration d’ORPEA réuni le 1er juillet 2022 a, sur recommandation du Comité d’Audit, décidé de soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires du 28 juillet 2022 :



- La nomination de Mazars S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027 ;



- Le renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027.





