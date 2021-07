ORPEA : forte accélération de la croissance du CA au T2 2021 de +12,8% à 1 042 M€

Le Groupe ORPEA, un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er semestre 2021, clos le 30 juin dernier.



Croissance organique en très forte hausse au T2 2021: +9,8%



Succès de l'émission d'un Schuldschein de 395 M€



Confirmation de l'objectif de croissance du CA 2021 de plus de +7,5% (supérieur à 4 215 M€)



Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.