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Orpea estime que le taux de marge d'Ebitdar du S2 pourrait être inférieur au niveau du S1
information fournie par Reuters12/09/2022 à 07:45

12 septembre (Reuters) - Orpea SA ORP.PA :

* INDICATEURS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES NON AUDITÉS : CA AU S1 EUR 2,30 MDS CONTRE EUR 2,07 MDS IL Y A UN AN

* INDICATEURS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES NON AUDITÉS : TAUX DE MARGE D’EBITDAR EN BAISSE À 18,5%

* LE TAUX D’OCCUPATION MOYEN DU GROUPE DEPUIS LE DÉBUT DE L’EXERCICE 2022 RESTE SUPÉRIEUR AU NIVEAU MOYEN CONSTATÉ SUR LA MÊME PÉRIODE EN 2021

* AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2022, EN DÉPIT DU CONTEXTE DE CRISE, LE GROUPE A POURSUIVI SON DÉVELOPPEMENT AVEC L’OUVERTURE DE 1 547 LITS ADDITIONNELS

* DES TESTS DE DÉPRÉCIATION QUI PORTENT PRINCIPALEMENT SUR CERTAINS ACTIFS INCORPORELS SONT EN COURS DE RÉALISATION

* ESTIME QUE LES DÉPRÉCIATIONS RÉSULTANT DE CES TESTS SE SITUERAIENT ENTRE EUR 170 MLNS ET EUR 220 MLNS

* ORPEA CONSIDÈRE QUE LA BAISSE DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE OBSERVÉE AU S1 2022 PAR RAPPORT S1 2021 SE PROLONGERA AU S2 ET POURRAIT LE CAS ÉCHÉANT ÊTRE AMPLIFIÉE PAR LA VOLATILITÉ ADDITIONNELLE OBSERVÉE RÉCEMMENT SUR LES MARCHÉS

* EN FONCTION DU REDRESSEMENT DU TAUX D’OCCUPATION, LE TAUX DE MARGE D’EBITDAR DU S2 2022 POURRAIT ÊTRE INFÉRIEUR AU NIVEAU DU 1ER SEMESTRE 2022

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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