ORPEA: croissance dynamique du CA T1 2021 de +4,7% à 1 027,3 M€

Solide progression de la campagne de vaccination : 85 % des résidents vaccinés

Croissance organique : + 1,0% (+2,0% à nb de jours égal)

Confirmation de l'objectif de croissance du CA 2021 > +6%



Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, commente : « Nos maisons de retraite offrent aujourd'hui un cadre sanitaire sécurisé où la vie sociale a pu reprendre grâce au succès du déploiement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, même si la plus grande vigilance reste de rigueur. Grâce à cette évolution majeure par rapport à l'année 2020, et à la qualité des établissements ORPEA, le chiffre d'affaires du 1er trimestre enregistre une croissance de près de 5%, dont 1% de croissance organique et même 2% à nombre de jours identique, surtout grâce à la reprise générale des taux d'occupation en mars. Cette performance est d'autant plus remarquable que le 1er trimestre 2020 avait été l'un des plus dynamiques jamais observé. Ainsi, le Groupe réitère, avec confiance, son objectif d'une croissance d'au moins 6% de son chiffre d'affaires en 2021. ORPEA dispose de tous les atouts pour sortir renforcé de cette crise et poursuit ainsi activement son développement, tant par de nouvelles constructions que par des acquisitions ciblées respectant ses stricts critères financiers et de qualité. »



