ORPEA communique des indicateurs financiers préliminaires non audités relatifs à ses comptes du 1er semestre 2022

Laurent Guillot, Directeur Général a ainsi déclaré : « Un peu plus de deux mois après ma prise de fonction, j’ai la conviction qu’ORPEA dispose de solides atouts pour être un acteur de premier rang au cœur de l’enjeu sociétal du Grand Age. Ses 72 000 collaborateurs au service des résidents, des patients et de leurs familles constituent à ce titre le premier d’entre eux. Je remercie très chaleureusement l’ensemble des équipes, en France comme à l’étranger, pour leur engagement sans faille, notamment pendant cet été caniculaire.



Nous avons franchi une première étape avec des mesures concrètes qui ont été prises cet été dans le cadre de la mise en œuvre de nos trois priorités de court terme : sécurité et conditions de travail de nos collaborateurs ; qualité des soins et de l’accompagnement de nos résidents, de nos patients et de leurs familles ; principes éthiques et de responsabilité qui s’attachent à notre mission.



Avec le soutien d’un Conseil d’administration largement renouvelé, ORPEA se mobilise pleinement pour engager la transformation de l’entreprise et le retour à des pratiques durablement restaurées, et ce dans un esprit de dialogue et de transparence avec l’ensemble de nos parties prenantes. J’en présenterai les grandes orientations à l’automne. »



