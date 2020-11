ORPEA - CA T3 2020 : premier chiffre d'affaires trimestriel à plus d'un milliard d'euros

Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, conclut :



« Alors que la période est marquée par une situation sanitaire et économique inédite, ORPEA parvient à enregistrer un trimestre record en dépassant, pour la première fois en 30 ans, le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Cette performance résulte de la résilience du secteur, et surtout du formidable engagement des 65 500 collaborateurs du Groupe auprès de nos patients, résidents, familles, Autorités de Tutelles et tous nos partenaires.

Avec son équipe de management fidèle et soudée autour des valeurs du Groupe centrées sur la sécurité et le bien-être de ses patients et résidents, ORPEA va poursuivre son développement et son internationalisation pour asseoir sa position de leader mondial. »



