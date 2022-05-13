Orpea affiche un CA en hausse de 9% au T1 à €1,12 Mds
information fournie par Reuters13/05/2022 à 08:06
13 mai (Reuters) - Orpea SA ORP.PA :
* LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 S’ÉLÈVE À 4 299 M€, EN PROGRESSION DE +9,6% (DONT +5,5% DE CROISSANCE ORGANIQUE)
* L’EBITDA S’ÉTABLIT À 1 041 M€ SOIT UNE MARGE DE 24,2% SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2021
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2021 S’ÉLÈVE À 65 M€ SOIT UNE MARGE DE 1,5% SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2021 ET SE COMPARE À UN NIVEAU DE 160 M€ EN 2020
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 1,12 MDS CONTRE 1,03 MDS IL Y A UN AN
* SIGNATURE D’UN ACCORD DE PRINCIPE ENTRE ORPEA ET SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES ASSURANT LE FINANCEMENT DU GROUPE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE DE CONCILIATION
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION NE PROPOSERA PAS À LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE PAIEMENT D’UN DIVIDENDE AU TITRE DE L’EXERCICE 2021
* LE GROUPE A D’ORES ET DÉJÀ MIS EN ŒUVRE DES ACTIONS CORRECTRICES ET CONTINUERA À PRENDRE LES MESURES QUI S’IMPOSENT AU FUR ET À MESURE QU’IL DISPOSERA DES CONCLUSIONS DES AUDITS EN COURS
* LE GROUPE DEMEURE CONFIANT SUR LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DE SON CA EN 2022 QUI DEVRAIT CONTINUER À BÉNÉFICIER DE NOMBREUSES OUVERTURES DE NOUVEAUX SITES ET D’UNE ACTIVITÉ ORIENTÉE FAVORABLEMENT À L’INTERNATIONAL ET DANS LES CLINIQUES EN FRANCE.
* OBJECTIF D’OUVERTURE DE PLUS DE 3 000 NOUVEAUX LITS SUR LA PÉRIODE
* LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE SERA AFFECTÉE PAR L’ENVIRONNEMENT INFLATIONNISTE DÉFAVORABLE, IMPACTANT PLUS SPÉCIFIQUEMENT LES COÛTS DE L’ÉNERGIE ET LES SALAIRES DANS CERTAINS PAYS
* LE GROUPE AURA PAR AILLEURS À FAIRE FACE À DES CHARGES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA GESTION DE LA CRISE ET DE SES CONSÉQUENCES
* LA NOMINATION DE LAURENT GUILLOT EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL À COMPTER DU 1ER JUILLET OUVRIRA UNE NOUVELLE PAGE DE L’HISTOIRE DE NOTRE GROUPE LUI PERMETTANT DE PRENDRE TOUTE SA PLACE DANS L’ÉVOLUTION DU SECTEUR DU GRAND ÂGE ET DE LA SANTÉ
* ORPEA ANNONCE LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC SES PRINCIPAUX PARTENAIRES BANCAIRES (BNP PARIBAS, CRÉDIT AGRICOLE, CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE, GROUPE BPCE, LA BANQUE POSTALE ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)
* L’ACCORD DE PRINCIPE ORGANISE AINSI LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA REFONTE DE LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT DU GROUPE ET PERMET DE SÉCURISER DE NOUVELLES LIGNES DE FINANCEMENT
* L’ACCORD DE PRINCIPE S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE AMIABLE DE CONCILIATION, OUVERTE PAR ORDONNANCE AUPRÈS DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE, EN DATE DU 20 AVRIL 2022
* SA MISE EN ŒUVRE SERA CONDITIONNÉE À LA SIGNATURE D’UN PROTOCOLE DE CONCILIATION ET À SON HOMOLOGATION, ATTENDUE POUR MI-JUIN, QUI SERA SOLLICITÉE AUPRÈS DU DIT TRIBUNAL DE COMMERCE
* APPORT DE NOUVEAUX FINANCEMENTS PAR LES BANQUES VIA UN CRÉDIT-SYNDIQUÉ SÉCURISÉ D’UN MONTANT DE 1,733 MILLIARDS D’EUROS
* LA MISE EN PLACE D’UNE REVUE STRATÉGIQUE DES ACTIFS DU GROUPE, SOUS L’ÉGIDE DE LA NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE, AFIN DE PROGRESSIVEMENT DÉSENDETTER LE GROUPE
* LA MISE EN PLACE D’UN PRÊT À TERME OPTIONNEL SYNDIQUÉ JUSQU’À UN MONTANT MAXIMUM D’1,5 MILLIARD D’EUROS OUVERT PRIORITAIREMENT AUX PRÊTEURS PARTICIPANT AUX FINANCEMENTS COURT TERME ET MOYEN TERME DÉCRITS CI-DESSUS, DESTINÉE À REFINANCER LES FACILITÉS BANCAIRES NON SÉCURISÉES, AU TAUX EURIBOR +5%
Texte original sur Eikon nNDLnlR3Z Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA
(Gdansk Newsroom)
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