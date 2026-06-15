Ornge : enfonce la MM100 qui gravite vers 17,35E

Les valeurs "défensives" ne sont pas à la fête alors que les marchés célèbrent un "accord" américano-iranien (il n'y en a encore aucun, juste l'intention de discuter d'un possible règlement du conflit) et Orange décroche de -2,5% et enfonce la MM100 qui gravite vers 17,35E (et coïncide avec le plancher du 22 avril).
Le prochain support se situe vers 16,03E, l'ex-"gap" du 3 février.
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