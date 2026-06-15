 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ornge : enfonce la MM100 qui gravite vers 17,35E
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 11:40

Les valeurs "défensives" ne sont pas à la fête alors que les marchés célèbrent un "accord" américano-iranien (il n'y en a encore aucun, juste l'intention de discuter d'un possible règlement du conflit) et Orange décroche de -2,5% et enfonce la MM100 qui gravite vers 17,35E (et coïncide avec le plancher du 22 avril).

Le prochain support se situe vers 16,03E, l'ex-"gap" du 3 février.

Valeurs associées

ORANGE
17,4300 EUR Euronext Paris -2,27%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 15.06.2026 12:56 

    (Actualisé avec cous en avant-Bourse du secteur du voyage et de l'énergie, secteur des semi-conducteurs, contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • Des soldats déchargent des équipements du CASA/IPTN CN-235 au cours de l'exercice Marara, dans l'archipel Tuamotu, en Polynésie française, le 13 juin 2026 ( AFP / Mike LEYRAL )
    En Polynésie, un exercice militaire pour secourir les îles et ancrer la France dans le Pacifique
    information fournie par AFP 15.06.2026 12:44 

    "Tu es blessée au bras, tu vas aller voir le médecin, je vais juste noter ton nom", explique un jeune militaire à la première élève d'une file de collégiens de Makemo (Polynésie). "Teriitehau", répond-elle. "Tu peux me l'épeler?", demande le soldat. Les barrières ... Lire la suite

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.06.2026 12:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'exprime lors d'une conférence de presse à Londres le 15 juin 2026 ( POOL / CARLOS JASSO )
    Londres va interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans
    information fournie par AFP 15.06.2026 12:11 

    Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, Keir Starmer estimant lundi la mesure nécessaire pour "protéger nos enfants", tout en reconnaissant les difficultés pour la faire appliquer. Le chef du gouvernement a défendu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,18 -6,68%
CAC 40
8 447,57 +1,16%
TOTALENERGIES
72,95 -4,49%
HAFFNER ENERGY
0,3055 +10,89%
SOCIETE GENERALE
76,16 +3,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank