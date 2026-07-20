Ormuz, Coupe du Monde, GLP-1 : les étranges vents contraires qui pèsent sur le consommateur US

Entre l'envolée soudaine des coûts de transport, le succès de l'organisation de la Coupe du Monde et le déploiement massif des pilules anti-obésité, la consommation américaine doit faire face cet été à un cocktail de turbulences inédit, observent ce lundi les analystes de Bernstein.

Le consommateur américain pris en étau

Selon une étude sectorielle publiée par le bureau d'études, les valeurs de la consommation de base et discrétionnaire (non-essentielle) ont nettement sous-performé l'indice S&P 500 au 2ème trimestre, toujours clairement délaissées par les investisseurs au profit du secteur technologique, IA en tête, voire des segments défensifs.

D'après Bernstein, l'engouement (crowding) des intervenants de marché pour les valeurs discrétionnaires américaines est ainsi retombé à son plus bas niveau en 25 ans, reflétant une fracture marquée entre des ménages à faibles revenus asphyxiés par les prix de l'essence et des ménages aisés dont les dépenses se réorientent massivement vers l'événementiel et le voyage.

Economie en K : une fracturation qui se confirme

Mais si les dépenses des ménages modestes décrochent lourdement sous le poids de la vie chère, les familles les plus aisées commencent elles aussi à faire preuve d'une résilience moindre qu'anticipée, constate le cabinet de recherche appartenant à SG.

A cette fragilisation de la demande s'ajoute une menace directe sur l'offre puisque l'envolée soudaine et spectaculaire des tarifs du fret routier, un choc logistique alimenté par une pénurie aiguë de chauffeurs routiers, provoquée par le durcissement des politiques d'immigration et le renforcement des exigences réglementaires, concernant le niveau de maîtrise de la langue anglaise, vient en plus grever les marges des entreprises.

Si les géants de la grande distribution parviennent à amortir l'impact à court terme grâce à des contrats fermes négociés sur 6 à 9 mois, les petits acteurs du secteur se retrouvent en première ligne pour encaisser immédiatement la hausse des coûts.

Coupe du Monde et GLP-1

Par ailleurs, l'accueil de la Coupe du Monde de football sur le sol américain cet été a provoqué des effets de bord inattendus sur l'économie, puisque les consommateurs ont massivement réorienté leurs dépenses de loisirs au détriment des sorties culturelles traditionnelles.

Conséquence, la fréquentation des salles de cinéma, les ventes de billets pour les concerts ou la restauration classique ont subi un coup de frein direct.

Enfin, l'arrivée de comprimés anti-obésité plus abordables en début d'année et leur prise en charge par Medicare cet été freinent les ventes de nourriture.

Le détroit d'Ormuz dicte désormais les courses au supermarché

Au terme de son analyse, Bernstein dresse un constat saisissant : les tensions géopolitiques au Moyen-Orient se répercutent en cascade jusqu'au ticket de caisse des supermarchés.

La société de Bourse met en lumière un effet domino imparable : les escarmouches dans le détroit d'Ormuz renchérissent le pétrole et le diesel, ce qui fait s'envoler les tarifs du fret et les coûts des intrants agricoles. Résultat, les prix en rayon grimpent, le moral des ménages s'effondre et la consommation ralentit.

Bernstein résume ainsi l'équation boursière à deux variables clés pour les mois à venir : la capacité du détroit d'Ormuz à rester ouvert pour éviter un nouveau choc d'inflation, et l'intensité du rally de la tech, qui continue d'aspirer les capitaux au détriment des valeurs de la consommation.

Les 10 actions recommandées par Bernstein

Malgré ce contexte difficile, les analystes disent voir des opportunités sur des titres délaissés ou très résilients comme les chaînes discount Dollar General et Dollarama, les spécialistes du voyage comme Marriott, Hyatt, Royal Caribbean, TJX, Tapestry, Walmart ou les marques de boissons Keurig Dr Pepper et Celsius.