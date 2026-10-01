Ormat recule après la révision à la baisse de sa note par UBS, qui met en avant un potentiel de hausse limité des bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action Ormat Technologies ORA.N recule de 3,5% à 88,32 dollars

** UBS abaisse la note de la société spécialisée dans les énergies renouvelables de "acheter" à "neutre"

** La société de courtage estime que le potentiel de hausse des bénéfices jusqu’en 2028 semble limité et prévoit un ralentissement de la croissance de l’EBITDA ajusté, qui passerait de 13% en 2026 à 9% en 2027

** Elle abaisse son objectif de cours de 157 $ à 100 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 9% par rapport au cours de clôture de mercredi, à 91,49 $

** UBS estime que le titre évolue globalement en ligne avec ses pairs, ce qui reflète le fait que la croissance attendue est déjà intégrée dans le cours, rendant ainsi le rapport risque/rendement équilibré

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre a reculé de 20% depuis le début de l'année