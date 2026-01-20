 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ORLEN et Equinor annoncent la découverte de gaz en mer du Nord
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 11:28

ORLEN Upstream Norway, en partenariat avec Equinor, annonce avoir découvert de nouvelles ressources en gaz naturel sur le plateau continental norvégien.

L'entreprise prévoit de produire environ 1 milliard de mètres cubes de gaz issu de la découverte de Sissel, qui sera transporté vers la Pologne via le Baltic Pipe.

Le puits d'exploration, d'une profondeur totale de 4 359 mètres, a confirmé la présence de gaz naturel avec un mélange de condensat. La taille de la découverte est estimée entre 6,3 et 28,3 millions de barils équivalents pétrole.

La licence PL1137 est détenue à 50/50 par ORLEN Upstream Norway et Equinor, avec Equinor comme exploitant.

" Ce projet contribuera à compenser les baisses naturelles de la production à Utgard, prolongeant la durée de vie de ses infrastructures. En tirant parti de ces synergies, nous maximisons l'efficacité économique et opérationnelle de nos opérations en amont, tout en garantissant un approvisionnement en gaz stable pour nos clients en Pologne et en Europe centrale ", a déclaré Wieslaw Prugar, membre du conseil de gestion d'ORLEN, Upstream.

Valeurs associées

EQUINOR
247,100 NOK LSE Intl 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des tentes de secours installées à Kiev pour les habitants privés de chauffage et d'électricité, le 19 janvier 2026 en Ukraine ( AFP / Sergei GAPON )
    Une nouvelle attaque russe prive de chauffage près de la moitié de Kiev
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:09 

    Une attaque nocturne aérienne de Moscou a de nouveau privé de chauffage plus de 5.600 immeubles résidentiels à Kiev, soit près de la moitié de la capitale où la température affiche -14°C, ont annoncé mardi matin les autorités. Ces nouveaux bombardements devraient ... Lire la suite

  • Des aurores boréales au-dessus de Portsall lors d'une tempête solaire, le 19 janvier 2026 dans l'ouest de la France ( AFP / Oscar Chuberre )
    Une tempête solaire majeure touche la Terre
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:07 

    Une tempête solaire majeure a commencé lundi à s'abattre sur la Terre, et pourrait causer des perturbations sur les réseaux électriques et satellitaires ainsi que provoquer d'impressionnantes aurores boréales, ont prévenu les autorités météorologiques américaines. ... Lire la suite

  • Un amateur de bain en eau froide s'asperge sur les rives lac Shichahai, au coeur de Pékin, le 20 juin 2026 ( AFP / Adek BERRY )
    Givrés? En Chine, des nageurs bravent les eaux glacées
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:06 

    Un vent mordant balaie Pékin ce mardi et le thermomètre affiche –7°C. Pas assez pour refroidir Yang Zi, 62 ans: en maillot de bain, il se jette sans hésiter dans les eaux glaciales d'un lac. "C'est une façon de profiter de la nature", explique le retraité à l'AFP. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre congolais Patrice Lumumba tient une conférence de presse à Léopoldville le 12 août 1960 ( AFP / - )
    Assassinat de Lumumba: sa famille à Bruxelles pour obtenir "justice et vérité"
    information fournie par AFP 20.01.2026 12:02 

    Y aura-t-il un procès en Belgique dans le dossier Lumumba? La famille de l'ex-Premier ministre congolais assassiné a dit mardi son espoir d'obtenir enfin "justice et vérité", lors d'une audience judiciaire cruciale à Bruxelles, soixante-cinq ans après les faits. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank