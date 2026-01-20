ORLEN et Equinor annoncent la découverte de gaz en mer du Nord
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 11:28
L'entreprise prévoit de produire environ 1 milliard de mètres cubes de gaz issu de la découverte de Sissel, qui sera transporté vers la Pologne via le Baltic Pipe.
Le puits d'exploration, d'une profondeur totale de 4 359 mètres, a confirmé la présence de gaz naturel avec un mélange de condensat. La taille de la découverte est estimée entre 6,3 et 28,3 millions de barils équivalents pétrole.
La licence PL1137 est détenue à 50/50 par ORLEN Upstream Norway et Equinor, avec Equinor comme exploitant.
" Ce projet contribuera à compenser les baisses naturelles de la production à Utgard, prolongeant la durée de vie de ses infrastructures. En tirant parti de ces synergies, nous maximisons l'efficacité économique et opérationnelle de nos opérations en amont, tout en garantissant un approvisionnement en gaz stable pour nos clients en Pologne et en Europe centrale ", a déclaré Wieslaw Prugar, membre du conseil de gestion d'ORLEN, Upstream.
