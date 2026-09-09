Orion180 Insurance vise une valorisation de 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la période d'introduction en bourse d'automne débute

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Orion180 Insurance vise une valorisation pouvant atteindre 1,68 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi la société, alors que la saison des introductions en bourse d'automne s'accélère.

La société, basée à Melbourne, en Floride, cherche à lever jusqu’à 340 millions de dollars en proposant 20 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Cette introduction en bourse intervient alors que le marché des introductions en bourse sort de sa torpeur estivale et que les acteurs du marché se précipitent pour lancer des offres afin de tirer parti de la fenêtre d'automne post-Fête du Travail, traditionnellement l'une des plus chargées en nouvelles opérations.

Holtec Nuclear American Savings Bank a également lancé mardi sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis, marquant ainsi le coup d’envoi de la période d’introduction en bourse de l’automne.

Le pipeline des introductions en bourse dans le secteur de l’assurance prend également de l’ampleur, Bamboo Insurance ayant déposé le mois dernier une demande d’introduction en bourse à New York.

Fondée en 2018 par Kenneth Gregg, Orion180 propose des assurances habitation dans le cadre des branches « excess and surplus » (E&S) (E&S) dans 14 États américains. Le segment E&S figure parmi ceux qui connaissent la plus forte croissance dans le secteur de l'assurance commerciale aux États-Unis.

Dirigée par son fondateur, la société se concentre actuellement sur les marchés de l’assurance habitation et de l’assurance inondation résidentielle, générant environ 601 millions de dollars de primes souscrites gérées au cours des 12 derniers mois clos au 30 juin, selon le dossier de registration.

Orion180, dont les principaux marchés sont le Texas, la Californie et la Floride, a déclaré un résultat net de 13,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 80,1 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 3 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 50,4 millions de dollars un an plus tôt.

RBC Capital Markets, UBS Investment Bank et Raymond James sont les chefs de file de l’opération. Orion180 sera cotée au Nasdaq sous le symbole « OIG ».