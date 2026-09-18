Orion180 Insurance recule lors de son entrée en bourse après une introduction en bourse aux États-Unis inférieure à la fourchette prévue

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18 septembre - ** L'action OIG.O d'Orion180 Insurance recule de 5 % à 11,41 dollars lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis inférieure à la fourchette prévue

** Le titre a ouvert à 11,50 dollars l'action, contre un prix d'introduction en bourse de 12 dollars

** OIG, société basée à Melbourne, en Floride, a vendu 20 millions d'actions en dessous de la fourchette de prix annoncée , comprise entre 15 et 17 dollars par action

** RBC Capital Markets, UBS Investment Bank et Raymond James ont été les chefs de file de l’opération

** Fondée en 2018 par Kenneth Gregg, Orion180 propose des assurances habitation « excess and surplus » dans 14 États américains. Ses principaux marchés comprennent le Texas, la Californie et la Floride

** La société se concentre actuellement sur les marchés de l'assurance habitation et de l'assurance inondation résidentielle, générant environ 601 millions de dollars de primes souscrites gérées au cours des 12 derniers mois clos au 30 juin