 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orion180 Insurance recule lors de son entrée en bourse après une introduction en bourse aux États-Unis inférieure à la fourchette prévue
information fournie par Reuters 18/09/2026 à 21:45
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** L'action OIG.O d'Orion180 Insurance recule de 5 % à 11,41 dollars lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis inférieure à la fourchette prévue

** Le titre a ouvert à 11,50 dollars l'action, contre un prix d'introduction en bourse de 12 dollars

** OIG, société basée à Melbourne, en Floride, a vendu 20 millions d'actions en dessous de la fourchette de prix annoncée , comprise entre 15 et 17 dollars par action

** RBC Capital Markets, UBS Investment Bank et Raymond James ont été les chefs de file de l’opération

** Fondée en 2018 par Kenneth Gregg, Orion180 propose des assurances habitation « excess and surplus » dans 14 États américains. Ses principaux marchés comprennent le Texas, la Californie et la Floride

** La société se concentre actuellement sur les marchés de l'assurance habitation et de l'assurance inondation résidentielle, générant environ 601 millions de dollars de primes souscrites gérées au cours des 12 derniers mois clos au 30 juin

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,3 -0,76%
CAC 40
8 065,02 -1,49%
Or
4 380,05 0,00%
EUR/USD SPOT
1,14857 0,00%
TOTALENERGIES
79,32 -0,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank