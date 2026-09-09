Orion180 Insurance prévoit de lever 340 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Orion180 Insurance a annoncé mercredi qu'elle comptait lever jusqu'à 340 millions de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis.