Organon en hausse après l'annonce d'un accord de rachat de 11,75 milliards de dollars avec l'entreprise indienne Sun Pharma

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27 avril - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Organon

OGN.N bondit de 14 , 8 % à 12,93 $ avant l'ouverture du marché

** L'entreprise indienne Sun Pharmaceutical SUN.NS s'engage à racheter OGN pour 14 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 11,75 milliards de dollars, dette comprise

** L'opération représente une prime de plus de 24 % par rapport au cours de clôture d'OGN le 24 avril

** Cette opération aiderait SUN à élargir son portefeuille de produits de santé féminine grâce à l'accès au portefeuille d'OGN, qui compte plus de 70 produits dans les domaines de la santé féminine et des médicaments généraux, et marque l'entrée de SUN sur le marché des biosimilaires

** À la dernière clôture, l'action OGN affichait une hausse de 57 % depuis le début de l'année