Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers de Winamp Group

Winamp Group SA, société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale annonce l’organisation d’une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs individuels le :





MARDI 10 mars à 18H00 (Version FR)





Cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les dernières actualités du groupe, les objectifs pour l’année 2026 et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d’échanger avec Alexandre Saboundjian, Président Directeur Général et Olivier Van Gulck, Directeur Administratif et Financier.





Pour participer à cette visioconférence, veuillez-vous cliquer sur le lien ci-dessous.





Ne manquez pas cette occasion de redécouvrir Winamp Group et de poser directement vos questions à ses dirigeants. Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions par email à : investors@llama-group.com





Lien vers à la visioconférence : https://events.teams.microsoft.com/event/d9ce3b7a-bee9-442c-a056-31ee785d023f@6ad29357-6d8c-4c75-a66c-c2253a1b0fbd