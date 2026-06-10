Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers de Winamp Group - 22 Juin 2026 à 18h

Winamp Group SA, propriétaire des plateformes Winamp, Bridger, Jamendo et Hotmix, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs individuels le :



LUNDI 22 juin à 18H00 (Version FR)



Cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les dernières actualités du groupe, les avancées stratégiques du premier semestre 2026 ainsi que les priorités et perspectives pour le second semestre, et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d’échanger avec Alexandre Saboundjian, Président Directeur Général, et Olivier Van Gulck, Directeur Administratif et Financier.



Ne manquez pas cette occasion de redécouvrir Winamp Group et de poser directement vos questions à ses dirigeants. Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions par email à : investors@llama-group.com



Pour participer à cette visioconférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous à l’heure prévue de la réunion. Si le lien ne s’ouvre pas automatiquement, vous pouvez le copier-coller dans votre navigateur internet.



Lien vers à la visioconférence :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQ1YjNkOWMtOGUwOS00YmI3LWFlYmUtOTg2MjNkMzY3Njdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ad29357-6d8c-4c75-a66c-c2253a1b0fbd%22%2c%22Oid%22%3a%227041888f-4361-4b7b-9b9c-5e531497be8b%22%7d