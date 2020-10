Orège vend une seconde unité SLG à GCUA (USA)

En Juillet 2017, 3 mois après l'acquisition de la première solution SLG d'Orège, Dave Hilbmann, Directeur des Opérations chez GCUA déclarait : « Nous recherchions une solution qui nous fournirait un « cake » de boues plus sec, mais qui également permettrait de conférer aux boues des propriétés physiques significativement améliorées de manière à optimiser leur manipulation et leur gestion dans le cadre d'un projet de R&D. Par-dessus tout, cette solution devait être un investissement raisonnable et présenter un faible coût d'exploitation. Nous avons trouvé tout ceci avec la solution SLG d'Orège, qui a tenu tous ses engagements .... ».



Courant 2019, une seconde unité SLG fût louée à GCUA et opérée pour conditionner les boues en amont d'un filtre bande Alfa Laval.



GCUA exerce aujourd'hui son option d'achat sur cette seconde unité SLG.

Cette vente s'accompagne d'un contrat annuel de services d'optimisation de l'atelier de traitement des boues et de services de maintenance. Ce contrat sera renouvelable par tacite reconduction.



Cet achat est auto-financé sur la base des économies attendues par les performances des solutions SLG :



- Gain de siccité des boues (entre +2 et 3%) permettant une baisse importante des coûts d'évacuation ;

- Réduction de la consommation de polymères supérieure à 20% ;

- Amélioration significative de la granulométrie des boues favorisant leur valorisation.



... (lire suite dans communiqué)