Rugby, le XV de France féminin aborde la Coupe du monde avec ambition

La Française Alexandra Chambon au Six Nations face à l'Angleterre

Le XV de France féminin lance samedi face à l'Italie sa Coupe du monde, du 22 août au 27 septembre en Angleterre, avec l'ambition d'enfin accéder à la finale et compte, pour y parvenir, surfer sur le dernier Tournoi des Six Nations.

Depuis le dernier Mondial en 2022, conclu à la troisième place pour la septième fois en neuf éditions, un nouveau chapitre s'est ouvert pour l'équipe de France, le duo Gaëlle Mignot-David Ortiz succédant à Thomas Darracq en tant que co-sélectionneurs.

"Nous sommes sur un projet de trois ans et on arrive au bout du chemin avec en ligne de mire cette Coupe du monde", déclarait Gaëlle Mignot début juillet.

Le projet n'a pas été linéaire entre un automne 2024 décevant à l'occasion de la deuxième édition du WXV - victoire contre les États-Unis (22-14) et deux défaites face au Canada (46-24) et la Nouvelle-Zélande (39-14) - et un dernier Tournoi des Six Nations qui a montré quelques promesses.

En avril dernier, les Bleues étaient effectivement tombées sur un fil face à l'Angleterre (43-42), lauréate de son septième Tournoi des Six Nations consécutif, dans ce qui constituait la finale de l'édition 2025.

Une deuxième place pour la sixième édition de rang et une 15e défaite consécutive pour la France mais avec, cette fois-ci, le sentiment d'un revers encourageant.

"On a généré des choses sur le dernier tournoi qui nous amènent énormément d'énergie positive pour aborder cette préparation à la Coupe du monde", estimait le mois dernier David Ortiz, l'autre co-sélectionneur du XV de France.

Les Bleues, menées 31-7 après 24 minutes, avaient renversé le cours de la rencontre et frôlé l'exploit en toute fin de match face aux finalistes des six dernières Coupes du monde, dont les deux précédentes perdues face à la Nouvelle-Zélande.

"Aujourd’hui, l’équipe de France fait partie des équipes qui sont en position de pouvoir performer à cette Coupe du monde. Les Anglaises, du fait des statistiques et des résultats, sont aujourd’hui clairement les favorites de cette Coupe du monde", selon Gaëlle Mignot.

"Nous sommes en position d’outsiders, mais l’objectif pour nous, clairement, c’est de tout mettre en œuvre pour aller jusqu’au bout de cette compétition."

Les Bleues ont cependant subi au début du mois une 16e défaite de rang face aux Anglaises (40-6) lors de leur unique rencontre de préparation à la Coupe du monde.

Dans cette compétition élargie de 12 à 16 nations, l'équipe de France aura un premier tour a priori très abordable face à l'Italie (23 août), le Brésil (31 août) et l'Afrique du Sud (7 septembre).

Mais en cas de victoire en quarts de finale, elle devrait retrouver l'Angleterre, chez elle, en demi-finales où un goût de revanche pourrait donner au XV de France un supplément de motivation pour tenter de rallier sa première finale mondiale.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)