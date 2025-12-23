 Aller au contenu principal
ORDISSIMO FINALISE L’acquisition de R-COST Et lance opérationnellement son nouveau pôle de services IT
information fournie par Boursorama CP 23/12/2025 à 17:45

ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors et engagé dans une stratégie de diversification vers des activités à revenus récurrents, annonce la finalisation de l’acquisition de 100 % du capital de la société R-Cost, concrétisant le lancement opérationnel de son nouveau pôle Services IT, précédemment annoncé au marché.
Création d’un pôle Services IT immédiatement contributif
R-Cost est un acteur reconnu de la location financière informatique et de la gestion du cycle de vie des équipements IT, proposant aux entreprises des solutions intégrées de financement, de déploiement, de maintien et de renouvellement de leurs parcs informatiques, reposant sur un modèle à revenus récurrents.

Sur la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, R-Cost a réalisé un chiffre d’affaires de 1 868k€, et un EBIT de 420 K€, avec un niveau normatif en année pleine estimé a 550k€, confirmant la solidité de son modèle économique et sa rentabilité opérationnelle. L’intégration de R-Cost permet à ORDISSIMO de disposer dès à présent d’une plateforme Services IT rentable, appelée à constituer un pilier structurant de son développement futur.

