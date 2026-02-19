Orange vise un EBITDAaL à +3% sur 2026-2028

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Reuters•19/02/2026 à 07:39
Orange
ORAN.PA
a dit jeudi
s'attendre à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et
amortissement après location (EBITDAaL) en croissance annuelle
de 3% sur la période 2026-2028, l'opérateur de
télécommunications dévoilant son nouveau plan stratégique.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)
