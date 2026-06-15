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Orange veut émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 09:47

Orange SA ORAN.PA :

* A L'INTENTION D'ÉMETTRE UNE NOUVELLE SOUCHE D'OBLIGATIONS HYBRIDES ET DE LANCER UNE OFFRE SUR CERTAINES DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES

* LA FIXATION DU PRIX DES NOUVELLES OBLIGATIONS DEVRAIT ÊTRE ANNONCÉE PLUS TARD DANS LA JOURNÉE

* IL EST PRÉVU QUE LES NOUVELLES OBLIGATIONS SOIENT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS

* ÉGALEMENT PRÉVU QUE LES AGENCES DE NOTATION ATTRIBUENT AUX NOUVELLES OBLIGATIONS UNE NOTE DE BBB-/BAA3/BBB- ET LES CONSIDÈRENT COMME DES FONDS PROPRES À HAUTEUR DE 50%

* ANNONCE ÉGALEMENT LE LANCEMENT D'UNE OFFRE CONTRACTUELLE DE RACHAT (L'OFFRE DE RACHAT) VISANT :

* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 12 ANS D'UN MONTANT DE EUR 1,25 MD AYANT UNE 1RE DATE DE REFIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT LE 1ER OCTOBRE 2026

* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 7,5 ANS D'UN MONTANT DE EUR 500 MLNS AYANT UNE 1RE DATE DE REFIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT LE 19 MARS 2027

* L'OBJECTIF DE L'OFFRE DE RACHAT ET L'ÉMISSION ENVISAGÉE DES NOUVELLES OBLIGATIONS EST, ENTRE AUTRES, DE GÉRER PRO ACTIVEMENT LE PORTEFEUILLE D'INSTRUMENTS HYBRIDES

* L'OFFRE DE RACHAT SE TERMINERA LE 22 JUIN 2026 À 16H00, HEURE DE PARIS

Texte original nNDL8wmn96 Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

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