Orange veut émettre une nouvelle souche d'obligations hybrides

Orange SA ORAN.PA :
* A L'INTENTION D'ÉMETTRE UNE NOUVELLE SOUCHE D'OBLIGATIONS HYBRIDES ET DE LANCER UNE OFFRE SUR CERTAINES DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES
* LA FIXATION DU PRIX DES NOUVELLES OBLIGATIONS DEVRAIT ÊTRE ANNONCÉE PLUS TARD DANS LA JOURNÉE
* IL EST PRÉVU QUE LES NOUVELLES OBLIGATIONS SOIENT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS
* ÉGALEMENT PRÉVU QUE LES AGENCES DE NOTATION ATTRIBUENT AUX NOUVELLES OBLIGATIONS UNE NOTE DE BBB-/BAA3/BBB- ET LES CONSIDÈRENT COMME DES FONDS PROPRES À HAUTEUR DE 50%
* ANNONCE ÉGALEMENT LE LANCEMENT D'UNE OFFRE CONTRACTUELLE DE RACHAT (L'OFFRE DE RACHAT) VISANT :
* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 12 ANS D'UN MONTANT DE EUR 1,25 MD AYANT UNE 1RE DATE DE REFIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT LE 1ER OCTOBRE 2026
* SES OBLIGATIONS SUPER-SUBORDONNÉES À DURÉE INDÉTERMINÉE NON REMBOURSABLES AVANT 7,5 ANS D'UN MONTANT DE EUR 500 MLNS AYANT UNE 1RE DATE DE REFIXATION DU TAUX D'INTÉRÊT LE 19 MARS 2027
* L'OBJECTIF DE L'OFFRE DE RACHAT ET L'ÉMISSION ENVISAGÉE DES NOUVELLES OBLIGATIONS EST, ENTRE AUTRES, DE GÉRER PRO ACTIVEMENT LE PORTEFEUILLE D'INSTRUMENTS HYBRIDES
* L'OFFRE DE RACHAT SE TERMINERA LE 22 JUIN 2026 À 16H00, HEURE DE PARIS
Texte original nNDL8wmn96 Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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