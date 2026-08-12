Orange, valeur favorite d'UBS dans les télécoms

Orange bouge peu à la Bourse de Paris ( 0,12%, à 16,16 euros) malgré l'avis positif d'UBS sur la valeur qui reste la préférée de la banque suisse dans le secteur et qui dispose de plusieurs catalyseurs haussiers.

UBS précise que le récent repli du titre (-11,70% sur trois mois) est probablement lié à la fois au débouclage d'un positionnement devenu très consensuel autour des opérations de fusions/acquisitions en France, et à une certaine rotation liée aux risques satellitaires.

Les analystes jugent en outre que la baisse de l'action est intervenue malgré des éléments positifs. Ils citent l'accord signé pour l'acquisition conjointe de SFR aux côtés de Free et Bouygues Telecom. Cette opération pourrait devenir l'une des plus génératrices de synergies de l'histoire des télécoms européennes selon les analystes, à condition que les objectifs fixés soient atteints.

L'autre élément positif pour Orange, ce sont ses résultats. UBS estime que dans un contexte de publications sectorielles contrastées, l'ex-France Telecom a dévoilé des comptes solides au deuxième trimestre, qui a conduit la société à relever ses objectifs pour la deuxième fois depuis le début de l'année.

La recommandation d'UBS reste à l'achat sur l'action Orange, et l'objectif de cours a été légèrement relevé de 21 à 21,50 euros.