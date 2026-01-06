Orange soutenu par une note favorable de Citi

(AOF) - Orange (+1,94% à 14,42 euros) occupe la quatrième plus forte hausse du CAC 40 au sein d'un marché parisien en berne. L'opérateur de télécommunications bénéfice d'un relèvement de recommandation de Citi qui est passé à l'Achat sur le titre tout en remontant son objectif de cours de 14 à 15,8 euros.

"Après un premier semestre 2025 solide, la performance boursière d'Orange au second semestre s'est située dans la moyenne du secteur. À l'avenir, nous prévoyons une tendance positive au risque avec le Capital Markets Day du 19 février, la finalisation de l'accord MasOrange au premier semestre 2026 et la possibilité d'un réexamen de l'offre rejetée du consortium pour SFR", souligne dans une note la banque américaine.

Sur la période de juillet à septembre 2025 (troisième trimestre), le chiffre d'affaires d'Orange est resté stable, à 9,993 MdsEUR, ou a affiché une progression de 0,8% sur une base comparable. Sur ce troisième trimestre, le groupe a enregistré 8,2 millions de nouveaux clients, lui permettant de dépasser le seuil des 300 millions de clients. Parallèlement, l'Ebitdaal a enregistré une hausse de 3,7 %, à 3,437 MdsEUR, à base comparable.

Les résultats 2025 fixés au 18 février

Depuis le début de l'année 2025, les revenus ont connu une augmentation de 0,5%, à base comparable toujours, à 29,846 MdsEUR, pour un Ebitdaal en croissance de 3,8%, à 9,112 MdsEUR.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, l'opérateur historique vise un Ebitdaal en progression d'au moins 3,5%, un objectif déjà relevé le 29 juillet dernier où il était attendu à au moins +3%.

Orange publiera le 18 février après bourse, la veille de sa journée investisseurs, ses résultats annuels 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- dynamisation de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de plus de 10 millions en France, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation de iberco en Espagne (n° 1 via la création de PripupFiber ») et Pologne,

- Orange Business : objectif 2025de 1,3 Md€ de revenus et de réduction de la baisse de la rentabilité opérationnelle (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance, avec une anticipation de hausse supérieure à 10 % de l’excédent d’exploitation en 2025,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ;

Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Capacité à accroître la valeur des clients, avec l’ARPO de plus cher du marché, soit 78,6 € ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique de 7,2 Mds€.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- dynamisation de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de plus de 10 millions en France, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation de iberco en Espagne (n° 1 via la création de PripupFiber ») et Pologne,

- Orange Business : objectif 2025de 1,3 Md€ de revenus et de réduction de la baisse de la rentabilité opérationnelle (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance, avec une anticipation de hausse supérieure à 10 % de l’excédent d’exploitation en 2025,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ;

Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Capacité à accroître la valeur des clients, avec l’ARPO de plus cher du marché, soit 78,6 € ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique de 7,2 Mds€.

Défis

- Sensibilité boursière au dynamisme de la croissance des revenus en Afrique, qui contribue aux 8/10 èmes de l’amélioration de la profitabilité ;

- Accueil des investisseurs au plan à moyen terme qui sera présenté début 2026 ;

- Suivi du dossier de la reprise, commune à Bouygues et Free, des activités d’Altice (SFR)en France, l’offre totale de 17 Mds€ ayant été rejetée en octobre, Altice estimant à 30 Mds€ la valeur de ses actifs frarnçais ;

- Masorange, co-entreprise, n° 1 en Espagne avec 37 millions de clients :

- 300 M€ de synergies attendues en 2025 (500 M€ pour 2028),

- prise de contrôle total par rachat aux co-actionnaires KKr, Cinven et Providence ;,

- Attente de croissance externe en Afrique et en Europe (33 % de parts de marché) ;

- Après une hausse de 0,8% des revenus et de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation au 3 ème trimestre, objectifs 2025 relevés pour la 3 ème fois : hausse de 3,7 % de l’excédent brut d’exploitation, Capex en fort repli et autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et confirmation d’un versement au moins égal pour 2025.