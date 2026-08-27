 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orange : soudaine rupture du support des 14,7 EUR
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 15:43
Ajouter Boursorama à vos sources

Orange matérialise une soudaine rupture du support des 14,7 EUR (support des 1er et 6 juillet mais aussi du 21 janvier, à l'ouverture) et ceci ouvre la voie pour une consolidation plus profonde en direction des 13,65 EUR, l'ex-plancher des 10 et 15 décembre 2025.

Valeurs associées

ORANGE
15,085 EUR Euronext Paris -4,28%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 326,09 -1,61%
Pétrole Brent
88,98 +1,74%
BIOPHYTIS
0,063 -15,55%
HAFFNER ENERGY
0,478 -8,95%
SOITEC
112 +3,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank