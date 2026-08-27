Orange : soudaine rupture du support des 14,7 EUR

Orange matérialise une soudaine rupture du support des 14,7 EUR (support des 1er et 6 juillet mais aussi du 21 janvier, à l'ouverture) et ceci ouvre la voie pour une consolidation plus profonde en direction des 13,65 EUR, l'ex-plancher des 10 et 15 décembre 2025.
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