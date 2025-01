Orange s'unit avec Vodacom en RDC

(AOF) - Orange et Vodacom annoncent la création d’une joint-venture visant à améliorer l’accès au réseau mobile dans les zones rurales de la République Démocratique du Congo (RDC). Ce partenariat inédit en Afrique mettra en place des stations de base mobiles alimentées à l’énergie solaire pour desservir des régions isolées et faiblement peuplées. Avec cet investissement, les deux entreprises aspirent à fournir une couverture réseau à 19 millions de personnes, tout en favorisant l’accès aux services financiers et de télécommunications mobiles.

Avec un taux de pénétration de l'Internet mobile de seulement 32,3 %, la RDC vise à transformer son économie grâce à une digitalisation accrue.

