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Orange : rétrograde vers les 16,15 EUR
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 17:58
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Orange multiplie les tentatives infructueuses de débordement des 16,5 EUR depuis le 14 juillet, à l'exception de la poussée haussière vers 17,5 EUR des 28, 29 et 30 juillet... aussitôt suivie d'une rechute vers 15,9 EUR le 5 août.

Ce pourrait être le prochain objectif, sachant que le meilleur palier de soutien se situe vers 15,7 EUR, plancher testé les 1er et 6 juillet.

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ORANGE
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