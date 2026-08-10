Orange : rétrograde vers les 16,15 EUR

Orange multiplie les tentatives infructueuses de débordement des 16,5 EUR depuis le 14 juillet, à l'exception de la poussée haussière vers 17,5 EUR des 28, 29 et 30 juillet... aussitôt suivie d'une rechute vers 15,9 EUR le 5 août.

Ce pourrait être le prochain objectif, sachant que le meilleur palier de soutien se situe vers 15,7 EUR, plancher testé les 1er et 6 juillet.