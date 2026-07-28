Orange remonte certains objectifs annuels

A l'occasion de la publication de ses résultats du 1er semestre 2026, Orange indique rehausser ses objectifs annuels de croissance d'EBITDAaL à "plus de 4%" (contre "supérieure à 3%" précédemment) et de cash-flow organique à environ 4,3 MdsEUR (contre environ 4 MdsEUR précédemment).

L'opérateur télécoms, qui laisse inchangées ses autres prévisions pour l'année en cours, justifie ce relèvement par les bonnes performances de l'Afrique et Moyen-Orient et de l'Europe, ainsi que par la prise en compte de la consolidation de MasOrange sur sept mois.

Au titre des six premiers mois de 2026, Orange dévoile un résultat net ajusté de plus de 1,35 MdEUR (soit 0,34 EUR par action), en progression de 11,8% en données historiques, portée notamment par la croissance de l'EBITDAaL.

Ce dernier a en effet atteint 6,13 MdsEUR au 1er semestre 2026, en croissance de 5% à base comparable, soutenue par une hausse à deux chiffres de l'Afrique et Moyen-Orient ( 16,1%), ainsi que par la progression de la France ( 2,4%) et d'Europe 6 (Europe hors France et Espagne, 6,1%).

En termes d'activité, Orange a réalisé un chiffre d'affaires de 20,95 MdsEUR, en hausse de 3,5% sur un an à base comparable, grâce aux services de détail ( 3,3%), aux ventes d'équipements ( 7,5%) et aux services aux opérateurs ( 2%), ces derniers ayant bénéficié de revenus non récurrents au 1er trimestre en France.

Sa performance a été principalement tirée par la croissance du secteur Afrique et Moyen-Orient ( 13,9%), ainsi que par la France ( 1,2%), Europe 6 ( 4,1%) et l'Espagne ( 2% en juin, premier mois de pleine reconsolidation de MasOrange). Orange Business (-3,1%) reste impacté par un environnement de marché difficile.