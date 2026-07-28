Orange relève ses objectifs avec la consolidation de MasOrange

Orange ORAN.PA a relevé mardi ses objectifs pour l'année en cours, citant notamment la consolidation de MasOrange.

L'opérateur français de télécommunications a déclaré désormais s'attendre à un EBITDAaL en croissance supérieure à 4%, contre supérieure à 3% précédemment, s'agissant du second relèvement de cet objectif.

En avril, l'opérateur avait déjà relevé son objectif d’EBITDAaL pour l'exercice en cours, déclarant viser pour 2026 un EBITDAaL en croissance de plus de 3%, contre environ 3% précédemment.

Le groupe vise également un cash-flow organique atteignant environ 4,3 milliards d'euros, contre environ 4 milliards d’euros précédemment.

Début juin, le groupe est devenu pleinement propriétaire de MasOrange en Espagne, après avoir finalisé l’acquisition des 50% restants détenus par Lorca.

Pour les six premiers mois de l'année, le groupe a enregistré 3,53 milliards d'euros d'EBITDAaL, soit une hausse organique de 3,9% sur un an, porté par les performances en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)