 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orange relève ses objectifs avec la consolidation de MasOrange
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 07:31
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Orange ORAN.PA a relevé mardi ses objectifs pour l'année en cours, citant notamment la consolidation de MasOrange.

L'opérateur français de télécommunications a déclaré désormais s'attendre à un EBITDAaL en croissance supérieure à 4%, contre supérieure à 3% précédemment, s'agissant du second relèvement de cet objectif.

En avril, l'opérateur avait déjà relevé son objectif d’EBITDAaL pour l'exercice en cours, déclarant viser pour 2026 un EBITDAaL en croissance de plus de 3%, contre environ 3% précédemment.

Le groupe vise également un cash-flow organique atteignant environ 4,3 milliards d'euros, contre environ 4 milliards d’euros précédemment.

Début juin, le groupe est devenu pleinement propriétaire de MasOrange en Espagne, après avoir finalisé l’acquisition des 50% restants détenus par Lorca.

Pour les six premiers mois de l'année, le groupe a enregistré 3,53 milliards d'euros d'EBITDAaL, soit une hausse organique de 3,9% sur un an, porté par les performances en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ORANGE
17,175 EUR Euronext Paris +4,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
82,95 -5,53%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank