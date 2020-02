Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange-Offre publique de retrait sur Business & Decision à €7,93 par action Reuters • 12/02/2020 à 08:55









12 février (Reuters) - Orange SA ORAN.PA : * ANNONCE SON INTENTION DE DÉPOSER UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVI D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE SUR LES ACTIONS BUSINESS & DECISION AU PRIX DE €7,93 PAR ACTION Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.55%