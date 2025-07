Orange: objectifs rehaussés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Orange indique rehausser ses objectifs annuels pour viser notamment un EBITDAaL en croissance de plus de +3% et un cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,6 milliards d'euros.



Pour l'exercice 2025, l'opérateur télécoms rappelle avoir défini un dividende plancher à 0,75 euro par action, précisant qu'il versera le 4 décembre prochain un acompte sur le dividende 2025 de 0,30 euro en numéraire.



Sur le premier semestre, Orange affiche une perte nette part du groupe de 398 millions d'euros, mais une croissance de l'EBITDAaL de 3,8% en comparable, à plus de 5,67 milliards d'euros, et une croissance du cash-flow organique de 7,7% à 1,67 milliard.



A 19,85 milliards, son chiffre d'affaires est resté stable (+0,3% en comparable) grâce à la croissance des services de détail (+2,1%) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-4,4%), tandis que les ventes d'équipements se sont contractées de 5,8%.





