Orange n'a pas soumis d'offre améliorée pour le solde du capital de MasOrange

(AOF) - Orange (+0,61%, à 14,10 euros) " dément formellement avoir soumis une offre de 4,8 milliards d'euros pour l'acquisition des 50% restants du capital de MasOrange qu'il ne détient pas encore", a déclaré l'opérateur français dans un communiqué transmis à Reuters. Cette communication de l'opérateur français intervient après l'article publié aujourd'hui par le site web El Confidencial informant qu''Orange relèverait de 800 millions d'euros son offre pour acquérir la participation actuellement détenue par les fonds d'investissement privés KKR, Cinven et Providence.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Opérateur télécom, 1 er en Europe, avec 298 millions de clients dans le monde, né en 1991 ;

- Activité de 40,3 Mds€, structurée en 7 grandes branches : la France pour 45 %, l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour 18 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 19 %, les services aux entreprises pour 19 % puis les opérateurs internationaux et services partagés, les services financiers mobiles (Money Orange en Afrique-Moyen-Orient) et les infrastructures passives Totem ;

- Ambition « Lead the future » fondée sur 5 piliers -capitalisation de la base d’actifs, déploiement maîtrisé des infrastructures, offre aux entreprises, présence en Afrique-Moyen-Orient- et positionnement sur le « haut du marché » via l’excellence du réseau et des services ;

- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de vote), Jacques Aschenbroich présidant le conseil de 12 administrateurss et Christel Heydemann étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- amélioration opérationnelle et de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé ,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de 9,1 millions, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation avec Fiberco en Espagne et Pologne,

- Orange Business : objectif de 1,3 Md€ de revenus en 2025, redressement de la rentabilité (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ;

- Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 203

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique, hors Espagne, de 3,4 Mds€.

Défis

- Plan de croissance pour Masorange, co-entreprise avec Masmovil, n° 1 espagnole avec 37 millions de clients : 500 M€ de synergies attendues en 2028 et prise de contrôle d’ici 2 ans ;

- Attente de croissance externe en Afrique et en Europe (33 % de parts de marché) ;

- Après une hausse de 0,6 % des revenus au 1 er trimestre, plombés par la France, objectifs 2025 maintenus : hausse de 3 % environ du résultat d’exploitation, de Capex en fort repli et d’un autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et engagement d’un versement au moins égal pour 2025.