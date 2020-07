Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange lance un service bancaire en Côte d'Ivoire, vise d'autres pays africains Reuters • 23/07/2020 à 16:52









ABIDJAN, 23 juillet (Reuters) - Orange ORAN.PA a annoncé jeudi le lancement d'un service bancaire numérique en Côte d'Ivoire, Orange Bank Africa, en partenariat avec le groupe de bancassurance africain NSIA. L'opérateur télécoms français espère séduire jusqu'à 10 millions de clients dans le pays au cours des cinq prochaines années, ont déclaré ses dirigeants au cours d'une conférence de presse à Abidjan. Orange prévoit de lancer des offres similaires au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso en 2021. "Orange Bank Africa proposera, à travers le canal Orange Money, une offre d'épargne et de micro-crédit permettant d'emprunter à partir de 5.000 FCFA (7,6 euros) de façon instantanée depuis son mobile", écrit le groupe dans un communiqué https://www.orange.com/fr/Press-Room/communiques/communiques-2020/Orange-et-NSIA-lancent-Orange-Bank-Africa-afin-de-democratiser-l-acces-aux-services-financiers-et-renforcer-l-inclusion-financiere-des-populations-en-Afrique-de-l-Ouest. L'Afrique est un important marché pour Orange où un Africain sur dix est client du groupe. Sur le continent, environ 50 millions de personnes utilisent déjà son service de transfert d'argent et paiement Orange Money. (Loucoumane Coulibaly et Aaron Ross; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

