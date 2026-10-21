Orange indique qu'un incident réseau perturbe les services mobiles dans toute la France

Orange ORAN.PA a déclaré mercredi qu'un incident affectant son réseau mobile en France entraînait d'importantes perturbations pour ses clients dans tout le pays.

Les équipes techniques s'efforcent d'identifier la cause de l'incident et de rétablir les services, a déclaré un porte-parole de l'opérateur de télécommunications dans un communiqué adressé à Reuters.

Downdetector, qui recense les pannes en regroupant les alertes provenant de multiples sources, a fait état mercredi matin de dizaines de milliers de signalements concernant des problèmes avec les services mobiles d'Orange en France.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro à Gdansk et Makini Brice à Paris; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)