Orange franchit le cap des 10 millions de clients fibre en France
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 13:03
Jérôme Hénique, directeur général d'Orange France, estime que ce cap reflète 'la confiance des clients et l'engagement des équipes sur tout le territoire'.
Selon l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse), Orange reste d'ailleurs n°1 en satisfaction fibre pour la 5e année consécutive, notamment sur la qualité de connexion, la fiabilité de la box et le service TV.
|13,8550 EUR
|Euronext Paris
|+0,98%
