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Orange et Morrison veulent créer une coentreprise de centres de données en France
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 21:18
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Orange et le fonds d'investissement Morrison ont annoncé leur projet de créer une coentreprise à parts égales dédiée aux centres de données en France. L'objectif est d'augmenter les capacités disponibles afin de répondre à la demande croissante liée à l'intelligence artificielle et aux services cloud. La future plateforme visera une capacité totale de 400 mégawatts, soit près de dix fois celle actuellement exploitée par Orange.

Le projet reposera sur un programme d'investissement de 3 milliards d'euros, financé par les actifs apportés par Orange, les capitaux propres de Morrison et de la dette. Orange transférera cinq centres de données situés en France, tandis que Morrison apportera les fonds nécessaires au développement de la nouvelle structure.

Les deux partenaires prévoient de signer l'accord d'ici à la fin de l'année 2026, avant une finalisation au cours du premier trimestre 2027. L'opération reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises.

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