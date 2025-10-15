 Aller au contenu principal
Orange et Bouygues grimpent après l'annonce d'une offre sur SFR
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 10:17

Bouygues BOUY.PA et Orange

ORAN.PA grimpent mercredi à la Bourse de Paris après que les opérateurs télécoms français ont dit avoir remis une offre pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, comprenant l'opérateur SFR.

Vers 08h15 GMT, l'action Bouygues bondit de 9,4%, tandis qu'Orange gagne 2,9%.

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont annoncé mardi avoir remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France pour un montant total de 17 milliards d'euros.

L'offre vise notamment la plupart des actifs de l'opérateur SFR mais exclut les participations dans les sociétés Intelcia, UltraEdge, XP Fibre, Altice Technical Services et les activités du groupe Altice dans les départements et territoires d'outre-mer, ont déclaré les trois opérateurs dans un communiqué conjoint.

"Nous pensons que l'impact global sur le marché français des télécommunications sera positif car la concurrence acharnée réduit la capacité d'accélérer le déploiement du réseau 5G dans toute la France", écrivent les analystes d'ING dans une note publiée mercredi.

Ils ajoutent que le régulateur et Altice France s'accorderont probablement sur une transaction car le risque d'une deuxième restructuration financière du groupe fondé par Patrick Drahi "n'est pas une option favorable".

Après des mois de négociations avec ses créanciers, Altice France a annoncé en août la validation par le tribunal des activités économiques de Paris de sa procédure de sauvegarde accélérée prévoyant une restructuration de la lourde dette du groupe, une décision qui a soulevé des interrogations quant à l'avenir de la filiale SFR.

Le ministre français de l'Economie, Roland Lescure a déclaré mercredi à RTL que le gouvernement serait extrêmement vigilant au sujet de cette offre.

"Je vais être extrêmement vigilant sur cette opération (...) je vais être vigilant à deux choses, l'impact sur le prix des consommateurs et l'impact sur la qualité de service", a-t-il dit, soulignant qu'à l'heure actuelle, la France dispose des prix de téléphonie mobile et les abonnement "parmi les moins chers d'Europe".

(Rédigé par Diana Mandiá, avec Gianluca Lo Nostro et Alessandro Parodi, édité par Blandine Hénault)

