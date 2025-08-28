information fournie par Reuters • 28/08/2025 à 19:00

Orange emprunte €900 mlns sur le marché obligataire

* ORANGE SA EMPRUNTE SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE 900 MILLIONS D'EUROS

* ORANGE EMPRUNTE SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE 900 MILLIONS D’EUROS À 12 ANS AVEC UN COUPON DE 3,75%

