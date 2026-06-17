Orange : double alerte à la baisse, sous 17,4 puis 17E

Orange valide une double alerte à la baisse, sous 17,4E (support du 22 avril au 5 puis 16 juin) puis 17E (du 23 mars) : le titre semble bien parti pour s'en aller combler le "gap" des 16,03E du 3 février, puis celui des 15,01E du 23 janvier (et ex-zénith du 19 janvier).
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