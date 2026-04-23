 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Orange : des signaux positifs après un début d'année meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 15:42

L'opérateur se hisse parmi les plus fortes hausses de l'indice parisien ce jeudi, progressant de plus de 3% vers 15h30 dans le sillage de perspectives optimistes. Les investisseurs saluent à la fois un début d'année supérieur aux attentes et le relèvement de l'objectif de croissance de l'Ebitdaal pour 2026, dans un contexte toujours alimenté par les spéculations sur une consolidation du secteur des télécoms en France.

Sur les trois premiers mois de 2026, l'Ebitdaal a progressé de 6,6% sur un an à données comparables, à 2,6 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5%, à 10,1 milliards d'euros.

Orange table désormais sur une croissance de l'Ebitdaal supérieure à 3% en 2026 à données comparables, contre une prévision précédente d'une hausse "autour de 3%" par rapport à 2025.

"Malgré un début d'année 2026 solide, Orange n'a toutefois procédé qu'à un ajustement limité de ses objectifs annuels. Ses autres prévisions restent inchangées, avec un flux de trésorerie organique attendu à 4,0 milliards d'euros et un dividende maintenu à 0,79 euro par action. Ces objectifs pour 2026 n'intègrent toujours pas la consolidation de MasOrange (dont Orange prévoit de prendre le contrôle exclusif d'ici à la fin de l'année, ndlr)", souligne dans une note Oddo BHF qui maintient une recommandation "neutre" sur le dossier, estimant que "le titre intègre désormais la plupart des avantages de la consolidation du marché".

Depuis le début de l'année, l'action Orange bondit de 26%.

Valeurs associées

ORANGE
17,8900 EUR Euronext Paris +3,05%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank