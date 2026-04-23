Orange : des signaux positifs après un début d'année meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 15:42
Sur les trois premiers mois de 2026, l'Ebitdaal a progressé de 6,6% sur un an à données comparables, à 2,6 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 3,5%, à 10,1 milliards d'euros.
Orange table désormais sur une croissance de l'Ebitdaal supérieure à 3% en 2026 à données comparables, contre une prévision précédente d'une hausse "autour de 3%" par rapport à 2025.
"Malgré un début d'année 2026 solide, Orange n'a toutefois procédé qu'à un ajustement limité de ses objectifs annuels. Ses autres prévisions restent inchangées, avec un flux de trésorerie organique attendu à 4,0 milliards d'euros et un dividende maintenu à 0,79 euro par action. Ces objectifs pour 2026 n'intègrent toujours pas la consolidation de MasOrange (dont Orange prévoit de prendre le contrôle exclusif d'ici à la fin de l'année, ndlr)", souligne dans une note Oddo BHF qui maintient une recommandation "neutre" sur le dossier, estimant que "le titre intègre désormais la plupart des avantages de la consolidation du marché".
Depuis le début de l'année, l'action Orange bondit de 26%.
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