(Zonebourse.com) - Le groupe Altice France a annoncé la prolongation, jusqu'au 5 juin 2026, de la période d'exclusivité accordée au consortium formé par Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange dans le cadre des discussions portant sur certains de ses actifs.
Initialement prévue jusqu'au 15 mai 2026, la période d'exclusivité a donc été étendue afin de permettre la poursuite des discussions entre les différentes parties, qualifiées de "constructives".
Altice France précise toutefois qu'aucun accord définitif n'a été conclu à ce stade et qu'il n'existe aucune garantie quant à l'issue des négociations.
Le 17 avril dernier, les trois opérateurs avaient indiqué avoir remis une nouvelle offre valorisant les actifs concernés sur la base d'une valeur d'entreprise totale de 20,35 milliards d'euros.
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