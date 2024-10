Orange confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Au troisième trimestre, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location (Ebitdaal) d’Orange a progressé de 2,7% sur une base comparable à 3,345 milliards d’euros. Ses revenus ont augmenté de 1,6% à près de 10 milliards d’euros. "Les résultats du troisième trimestre confirment la bonne exécution de notre plan stratégique Lead the Future. La croissance du chiffre d’affaires de 1,6% et de l’EBITDAaL de 2,7% sont en ligne avec la guidance du groupe", a commenté la directrice générale, Christel Heydemann.

"Ces bons résultats sont portés par une forte dynamique commerciale et une croissance des services de détail dans l'ensemble des géographies".

L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en hausse de 10,5%. Ils ont progressé de 1,3% en France.

Orange a confirmé ses objectifs financiers pour 2024 : Ebitdaal en légère croissance, discipline sur les eCAPEX, cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros et ratio dette nette sur Ebitdaal des activités télécoms inchangé autour de 2 à moyen terme.

