Orange : confirmation de ses objectifs annuels

(AOF) - Orange a fait part au titre de son premier trimestre d'un EBITDAaL (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location) - son principal indicateur de rentabilité - à 2,48 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires de l'opérateur de télécommunications s'affiche en hausse de 0,6% à 9,91 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 9,92 milliards d'euros.

Le groupe réitère par ailleurs ses objectifs annuels, dont une croissance de l'EBITDAaL d'environ 3%.

Au titre de l'exercice 2024, le versement d'un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à laAssemblée générale des actionnaires de 2025. Pour l'exercice 2025, Orange a défini un dividende plancher à 0,75 euro par action.

=/ Points clés /=

- Opérateur télécom, 1 er en Europe, avec 298 millions de clients dans le monde, né en 1991 ;

- Activité de 40,3 Mds€, structurée en 7 grandes branches : la France pour 45 %, l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour 18 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 19 %, les services aux entreprises pour 19 % puis les opérateurs internationaux et services partagés, les services financiers mobiles (Money Orange en Afrique-Moyen-Orient) et les infrastructures passives Totem ;

- Ambition « Lead the future » fondée sur 4 piliers -capitalisation de la base d’actifs (près de 300 millions de clients dans le monde,), déploiement maîtrisé des infrastructures, offre aux entreprises et présence en Afrique-Moyen-Orient- et positionnée sur le « haut du marché » et l’excellence du réseau et des services ;

- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de vote), Jacques Aschenbroich étant président du conseil d'administration de 12 membres et Christel Heydemann directrice générale.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de 9,1 millions, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation avec Fiberco en Espagne et Pologne ,

- Orange Business : objectif de 1,3 Md€ de revenus en 2025, redressement de la rentabilité (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », sur l’’efficacité opérationnelle, l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fonds Orange Ventures doté de 350 M€) ;

- Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données):

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique, hors Espagne, de 3,4 Mds€.

=/ Défis /=

- Exécution du plan de croissance pour Masorange, co-entreprise créée fin mars avec Masmovil, n° 1 espagnole avec 37 millions de clients : au moins 500 M€ de synergies attendues en 2028 et option de contrôle d’ici 2 ans ;

- Attente de croissance externe en Afrique ;

- Retombées du partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels ;

- Objectifs 2025 : hausse de 3 % environ du résultat d’exploitation, de Capex en fort repli, d’un autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et engagement d’un versement au moins égal pour 2025.