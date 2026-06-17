Orange chute en bas du classement du CAC 40 après que Barclays a laissé entendre que son potentiel de hausse à court terme était limité

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17 juin - ** L'action Orange recule d'environ 3,7%, se classant en queue de peloton de l'indice CAC 40, qui regroupe les valeurs phares françaises .FCHI , suite à la reprise de la couverture par Barclays avec une recommandation "neutre"

** Le courtier estime que le groupe de télécommunications français présente un potentiel, mais considère que toute création de valeur prendra probablement du temps

** Barclays note qu’il s’attend à ce que l’acquisition de MasOrange génère une croissance plus rapide que les actifs français d’Orange et voit d’un œil favorable une prise de participation potentielle dans Altice SFR, bien qu’il estime que le prix proposé reflète déjà l’ensemble des bénéfices opérationnels et financiers attendus

** "Nous considérons d’un œil favorable les progrès de la consolidation française et estimons que la probabilité d’une autorisation est élevée, avec des mesures correctives limitées. Toutefois, compte tenu du prix proposé, nous voyons un potentiel de hausse si le redressement du marché se concrétise, ce qui prendra du temps", indique la société de courtage ** Le cours de mercredi suit de près l’objectif de cours de Barclays, fixé à 17 €, et a atteint un plus bas intrajournalier à 16,82 €

** À la clôture de la séance précédente, l’action affichait une hausse de 23,3% depuis le début de l’année

** Sur les 18 analystes qui couvrent Orange, dix attribuent à l’action la recommandation "achat fort" ou "achat" et huit celle de "conserver" – données LSEG